¡Ö¹µ¤¨¤á¡×½¸¹ç¼Ì¿¿¤Î¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ËÂçÃíÌÜ¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÖÉ×¿Í²ñ¡×¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎºÊ¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤âµ×¡¹¤ËÅÐ¾ì¤·´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î²ÈÂ²¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÉ×¿Í²ñ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥ï¥¤¥Ö¥¹¡×¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¡¢Âè2Àï¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎºÊ¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¸åÎóº¸´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤ËÎ©¤Á¡¢¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¤ª