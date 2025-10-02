·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï£²Æü¡¢»Ô¤Î´´Éô¿¦°÷¤Î´ûº§ÃËÀ­¤È¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊ£¿ô²óÌÌ²ñ¤·¤¿ÌäÂê¤Ë´Ø¤·¡¢»ÔµÄÁ´°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Ù±ç¼Ô¤äÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï£²Æü¸áÁ°£±£°»þ¡¢»ÔµÄ¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÀâÌÀ¤ÏËÁÆ¬¤ò½ü¤­Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢µ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»ÔÄ¹¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ­¿¦°÷¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤ä¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ