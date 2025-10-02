日本サッカー協会は10月２日、パラグアイ、ブラジルとの強化試合に臨む日本代表のメンバーを発表。その中に34歳のCB谷口彰悟の名があった。谷口は昨年10月のワールドカップ・アジア最終予選以来、約１年ぶりの招集に。最終ラインでは現在、冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩樹ら故障者が続出している。そのなかで心強いベテランの復帰に、SNS上では以下のような期待の声が上がった。 「谷口復帰はデカい！」「嬉しすぎ」「復活