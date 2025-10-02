日本サッカー協会は10月２日、キリンチャレンジカップ２連戦に臨む日本代表メンバーを発表した。森保ジャパンは10日にパラグアイ代表（パナソニックスタジアム吹田／大阪）、14日にブラジル代表（東京スタジアム／東京）と対戦する。今回のメンバーには34歳のCB谷口彰悟が約１年ぶりに復帰。斉藤光毅がA代表初招集となった。また、三笘薫は怪我の影響もあり、選外となっている。招集メンバーは以下のとおり。GK早川友基（鹿