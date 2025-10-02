日本サッカー協会が10月２日、キリンチャレンジカップ２連戦に臨む日本代表メンバーを発表した。同代表は10日にパラグアイ代表（パナソニックスタジアム吹田）、14日にブラジル代表（東京スタジアム）と対戦する。キャプテンの遠藤航や久保建英、鎌田大地、南野拓実らが順当に選ばれた一方、同じく主力の三笘薫や守田英正は選外となった。 また、斉藤光毅が初めてA代表のメンバーに入った。パリ五輪で10番を背負って活