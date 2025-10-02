ソフマップは10月2日、対象のIntel製プロセッサを購入した200名に先着で、「Battlefield 6」をもれなく配布するキャンペーンを実施する。ソフマップ、対象Intel製プロセッサを購入した先着200名に「Battlefield 6」をもれなく配布Coreシリーズでは第13世代、第14世代、Core Ultraシリーズではシリーズ1、シリーズ2の製品を幅広く対象に設定するキャンペーン施策。2025年10月1日(水) 〜 2025年10月26日(日)の期間中に購入し、2025年