NHKは、新しいインターネットサービス「NHK ONE」のアカウント登録で必要な認証コードが届かない不具合について、10月2日正午までに解消したと発表。あわせて不具合の原因と、解消に向けて行った対応について説明した。NHK ONEのサービス概要ページNHK ONEのアカウント登録に伴う不具合は10月1日に発生し、X(Twitter)では「認証コード」などの関連ワードが一時トレンド入りするなど大きな注目を集めた。NHK広報では、「NHKからの認