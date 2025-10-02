10月2日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、木曜コメンテーターで京都大学大学院教授の藤井聡氏と寺島尚正アナウンサーが、外国人の土地取得に関するニュースについて意見を交わした。 藤井氏「第一ステップっていうことでしょうね」 国土交通省は外国人による大規模な土地購入の実態把握に乗り出した。山林なら1万平方メートル以上で、取得者の国籍を自治体に届け出るよう義務づけた。情