ドジャースの佐々木朗希投手（２３）は１日（日本時間２日）に本拠地ロサンゼルスでのレッズとのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ＝３回戦制）第２戦で８―４の９回に救援でポストシーズン（ＰＳ）初登板し、１回を２三振を奪って三者凡退で終えた。打者３人に１１球で最速は１０１・４マイル（約１６３・２キロ）記録。チームは８―４で勝って、２連勝でナ・リーグ東地区優勝のフィリーズが待つ地区シリーズ（ＤＳ＝５回戦制）進