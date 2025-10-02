米女子ゴルフツアー「ロッテ選手権」初日（１日＝日本時間２日、ハワイ州のホアカレイＣＣ＝パー７２）、岩井明愛（２３＝Ｈｏｎｄａ）が６４で回り８アンダーで単独首位に立ち、渋野日向子（２６＝サントリー）は５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７１、１アンダーで５９位スタートとなった。来季シード獲得を目指している渋野は「もう少し伸ばしたかったので、すごく悔しいところが多いです」とし「途中いい流れで来