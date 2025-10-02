日本サッカー協会は２日、国際親善試合のパラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）に臨む日本代表メンバーを発表した。９月に米国遠征から７人を入れ替え。前回選出されたがケガで招集を見送られたＤＦ安藤智哉や、ＤＦ谷口彰悟、鈴木淳之介、ＭＦ相馬勇紀（町田）、田中碧（リーズ）、中村敬斗（Ｓランス）が復帰し、ＦＷ斉藤光毅が初招集された。また９月に招集されていたＤＦ荒木隼人、菅原由勢、