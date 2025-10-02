「カビは梅雨時だけ」と思っていませんか？家事・掃除アドバイザーの藤原千秋さんによると、じつは秋こそ注意が必要なのだそう。なかでもカビの栄養源がたっぷり残る洗濯槽は危険地帯。毎日のひと工夫と月1の対策で、しっかり対策しておきましょう！汗や皮脂汚れもたまった秋こそ〈カビ〉に注意！カビが繁殖しやすいのは、気温20℃以上・湿度60％以上の環境。そこに皮脂やあか、ほこり、食べカスといった有機物が加わると、さら