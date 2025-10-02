◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第2戦ドジャース8―4レッズ（2025年10月1日ロサンゼルス）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（32）が1日（日本時間2日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に「2番・遊撃」で先発出場。ポストシーズン球団タイ記録となる1試合3本の二塁打を含む4安打3打点の大暴れを見せ、チームの連勝での地区シリーズ進出に貢献した。初回1死から左翼線へ二塁打を放つと、2点を追