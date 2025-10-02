ダイヤモンドバックス戦に先発し、今季最長の6回を投げ無失点だったドジャース・大谷。勝敗は付かなかった＝9月23日、フェニックス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が、フィラデルフィアで4日（日本時間5日）に行われるフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ（5回戦制）第1戦に先発することが決まった。メジャー8年目でポストシーズン初登板となる。ロバーツ監督が1日に明らかにした。大谷は2度