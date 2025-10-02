今月６日の「中秋の名月」に合わせ、月をテーマにした芸術作品を街中に展示するイベント「ムーンアートナイト下北沢」が東京都世田谷区の下北沢駅周辺で開催されている。下北沢商店連合会や小田急電鉄などが主催。街を芸術で盛り上げようと２０２２年に始まり、今年で４回目を迎えた。会場には、月面写真を基にした直径７メートルの月のオブジェなど国内外の芸術家による作品が展示され、街行く人の目を楽しませている。小田