ステラファーマは動意づいている。この日午後２時ごろ、自社製品の新たな製造委託先として選定した国内事業会社（社名非開示）との間で、長期的な安定供給を目的とした製造体制の構築に向けて開発委受託契約を締結したと発表した。既存の委託先の１社と取引が停止することになったため。新たな製造委託先からの製品出荷には製造所移管に伴う医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請が必要となり、既に厚生労働省と申請の迅