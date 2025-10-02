ソフトバンクグループが３日ぶりに急反発した。同社の傘下にある英半導体設計のアーム・ホールディングス＜ARM＞に関し、ロイター通信が米国時間１日、米クアルコム＜QCOM＞が主力半導体のＣＰＵのアーキテクチャーをアームの最新世代版「Ｖ９」に切り替えたと報じた。収益拡大につながるとの見方から、同日のアーム株は大幅高となっており、ソフトバンクＧの株価を押し上げる