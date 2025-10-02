「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午後２時現在で、キッコーマンが「売り予想数上昇」で５位となっている。 株価は６月以降、１３００円を挟んだもみ合いとなっていたが、９月中間期の権利落ちをきっかけに株価はもち合い下放れとなったことが売り予想数の上昇にあるようだ。この日は朝方に一時１２０５．５円に下落。１２００円が見えてきたことで下値には買いが入ったが、力強さは