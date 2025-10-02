FC岐阜は2日、MF北龍磨(27)に第1子となる長男が誕生したことを発表した。北は興國高、関東学院大、アスルクラロ沼津を経て、2023年に岐阜へ加入。今季から10番を背負い、ここまでJ3リーグ戦28試合の出場で7ゴール4アシストを記録している。クラブ公式サイトを通じ、「私事ではありますが、第一子となる元気な男の子が産まれました! 母子共に健康で、出産に立ち会うことができ本当に感動しましたし、妊娠期間と出産を乗り越え