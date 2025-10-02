【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46五期生のグラビアを毎日12時にひとりずつ掲載していく新コンテンツ「五期生のぽかぽか写真館」。9日目となる10月2日は、片山紗希の撮り下ろしグラビアが公開された。 ■片山紗希は埼玉出身の18歳 これまで松尾桜、鶴崎仁香、佐藤優羽、蔵盛妃那乃、下田衣珠季、大田美月、坂井新奈、高井俐香のグラビアが公開されてきた本企画。9人目の片山紗希は、2006年12月26日生まれ、埼玉