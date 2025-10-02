「日本の竜巻が“アメリカ化”しています」こう語るのは、三重大学大学院の立花義裕教授だ。気候変動、異常気象などに詳しい立花教授は、昨今乱発する巨大竜巻を危惧していた。9月5日、静岡県牧之原市に竜巻が発生。風速は、秒速約75mとされ甚大な被害をもたらした。19日には茨城県つくば市でも発生し、家がつぶれるなどの惨状になった。さらに2日後の21日には北海道の新ひだか町でも竜巻とみられる突風で窓ガラスが割れ、ケガ