車のシステムに不正にアクセスし、高級車「アルファード」を盗んだ疑いで男2人が逮捕されました。男は「去年から関東で自動車を20台くらい盗んだ」と供述しているということで、警察が余罪についても調べています。窃盗の疑いで逮捕されたのは、いずれも住所不定・無職の伊藤正之容疑者（50）と本間友希容疑者（47）です。伊藤容疑者らは今年6月、千葉県流山市の駐車場に止めてあった高級車「アルファード」を盗んだ疑いがもたれて