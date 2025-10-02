日本サッカー協会は2日、10月10日にパラグアイと、14日にブラジルと行われる強化試合に臨む日本代表メンバー27人を発表した。三笘薫（28、ブライトン/イングランド）は選外に。一方、久保建英（24、レアル・ソシエダ/スペイン）、遠藤航（32、リバプール/イングランド）、堂安律（27、フランクフルト/ドイツ）ら海外組が順当に選出された。9月のアメリカ遠征のメキシコ戦で左足首を痛めた久保は召集、一方、三笘を選外としたことに