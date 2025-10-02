【モデルプレス＝2025/10/02】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が2日、自身のInstagramを更新。トレーニング中の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】新喜劇女優、背中トレで美ボディ披露◆小寺真理、写真集に向けトレーニング小寺は「49日後に写真集撮影するこてまりちゃん」と報告し、「夏の間、忙しくて一旦お休みしていた太田ジムを再開！」と明かした。黒のタンクトップにピンクのレギンスを着用し、トレーニン