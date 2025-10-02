アメリカ・ニューヨークの空港の誘導路で、デルタ航空の子会社の旅客機同士が接触し、うち1機の主翼が折れる事故が発生しました。空港の誘導路上に止まっている旅客機。主翼が機体に近い位置から折れている様子が確認できます。CBSテレビによりますと、ニューヨーク市内のラガーディア空港で1日夜、デルタ航空の子会社、エンデバー航空が運航する旅客機2機が誘導路で接触する事故が起きました。2機はともに国内線で、低速で走行中