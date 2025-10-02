米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」（フロリダ州ハリウッド）が１日（日本時間２日）に放送され、元ＷＷＥのアンドラデ（３５）が電撃復帰。ケニー・オメガ（４１）を襲って、「ドン・キャリス・ファミリー」入りした。ケニーはオープニングマッチでブロディ・キング＆バンディードのＡＥＷ世界タッグ王者コンビと組んで、ヤングバックス（マシュー＆ニコラス・ジャクソン）＆ジョシュ・アレキサンダーとの６人タッグ