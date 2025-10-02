◆第１１回サウジアラビアロイヤルＣ・Ｇ３（１０月１１日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝１０月２日、美浦トレセンデビュー２戦目の前走で初勝利を挙げて、良血馬としても注目を集めるゾロアストロ（牡２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）が、Ｗコースで上々の動きを見せた。外カーラデマドレ（３歳１勝クラス）、内アドマイヤマツリ（４歳オープン）の３頭併せの真ん中からスタートして、ゴール前で仕