Ｇ１・２勝馬ショウナンパンドラの半妹オーロアルジェント（牝２歳、栗東・高野友和厩舎、父シルバーステート）が、１０月５日の京都・芝１８００メートルでデビュー予定だ。現役の半兄オールナットは先月のチャレンジＣを制し、半姉チェルビアットはＮＨＫマイルＣで３着と活躍している。きょうだいを多く手がけてきた高野調教師は「直近の２頭（オールナット、チェルビアット）がデビュー前から期待しちゃうぐらい良すぎた。