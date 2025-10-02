◆第６８回スワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、東京競馬場・芝１４００メートル）１週前追い切り＝１０月２日、美浦トレセン２３年京王杯スプリングＣの勝ち馬で、前走の安田記念で１５着だったレッドモンレーヴ（牡６歳、美浦・蛯名正義厩舎、父ロードカナロア）が、初コンビとなる酒井学騎手と初コンタクトをとった。Ｗコースで外サンドオブエテル（４歳２勝クラス）を追走する形から、６ハロン８３秒８―１１秒５の馬なりで併入に