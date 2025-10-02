俳優の岡田准一が２日、都内で「マムート秋冬コレクション発表会〜マムート・イノベーション２０２５」に出席した。アウトドアブランド「マムート」のアンバサダーを務める岡田は、高さ４・５メートルのアイガー北壁のセットの頂上からロープで懸垂下降して登場。「普通には登場できなくなってますね。毎回上から下ろさせてもらえて楽しく、うれしいです」と笑みをみせた。新商品を着用し「本当にハードシェル（防風、防雪ウェ