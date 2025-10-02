レッズとのWCSに連勝米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦を行い、8-4で勝利。連勝で地区シリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打1打点。試合後は今季2度目のシャンパンファイトでずぶ濡れとなった。9月25日（日本時間26日）に地区優勝を決めてから6日。2度目のシャンパンファイトで大谷らドジャースナインが歓喜に浸った。