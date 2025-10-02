日本はパラグアイ、ブラジルと対戦日本サッカー協会（JFA）は10月2日、ホームでパラグアイ代表、ブラジル代表との2連戦に臨む日本代表のメンバーを発表した。ファンからは「あれ？久保君は呼んでるんやな」「ほぼ海外組！」と反響を呼んでいる。9月のアメリカ遠征では、メキシコと0-0のスコアレスドロー、アメリカに0-2での敗戦を喫した森保ジャパン。FIFAランキングで17位から19位にダウンしていたなか、10月シリーズでは10日