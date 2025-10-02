韓国のタレント、キム・ナヨン（44）が歌手で画家のMY Q（マイキュー、44）と再婚すると明らかにした。キム・ナヨンは1日、自身のYouTubeチャンネルに投稿した映像で「この4年間、近くで大きな愛と信頼によって私を支えてくれたMY Qと家族になることにした」と結婚の知らせを伝えた。キム・ナヨンは「プロポーズを受けたのはかなり前だが、勇気が出ず恐怖が押し寄せてきて決心を先延ばしにしてきた」と語り、2023年1月にキム・ナヨ