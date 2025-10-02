故・hideさん（X JAPAN）の実弟で、hideさんのオフィシャルマネージメント事務所「ヘッドワックスオーガナイゼーション」の代表取締役を務める松本裕士氏が2日、自身のXを通じて、父・松本満さんが9月24日に逝去したことを報告した。享年93歳。【Xより】故・hideさん弟・松本裕士氏による父・松本満さん逝去の報告松本氏は、「松本 満が兄の所へ旅立ちました」と報告し、「生前お世話になった皆様、心より感謝申し上げます」と