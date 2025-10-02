株式会社ブルボンから、“ホワイトづくし”の新作「エリーゼＷホワイト」が登場！中にも外にもホワイトクリームを使用したウエハースが、2025年10月7日(火)より全国で発売されます。 ブルボン「エリーゼＷホワイト」  価格：オープンプライス発売日：2025年10月7日(火)販売店舗：全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店など内容量：10本 「エリーゼＷホワイト」は、サクッと軽い歯ざわりのウエハースでホ