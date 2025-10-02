日本サッカー協会（JFA）は2日、都内で会見を開き、10月10日の国際親善試合パラグアイ戦(大阪・パナスタ)、14日の同ブラジル戦(東京・味スタ)に臨む日本代表メンバー27人を発表した。先月のメキシコ戦で左足首を痛めたMF久保建英（Rソシエダード）が招集された一方、MF三笘薫（ブライトン）やMF守田英正（スポルティング）は見送られた。また、DF谷口彰悟（シントトロイデン）が約1年ぶりに復帰。MF/FW斉藤光毅（QPR）が初選出