韓国俳優・キム・スヒョン（３７）の近況が９月３０日、現地のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで伝えられ、その内容についてファンが怒りの声明を発表したと２日、現地メディアのスポーツワールドなどが報じた。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「芸能界陰の大統領イ・ジンホ」では、キム・スヒョンの近影とされる１枚の写真を紹介するとともに「極度のストレスを受け、これを解消するために一人で登山をしている」と伝えていた。しかし該当