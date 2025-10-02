楽天グループは、旅行予約サービス「楽天トラベル」で、厳選した高級ホテル・旅館を対象とした「LUXURY DAYS」を10月4日午後8時から15日まで実施する。対象宿泊施設で特別プランを設定するほか、国内宿泊や国内ツアー、海外宿泊、海外ツアーで利用できるクーポンを配布する。初日の1時間限定で25,000円割引や3時間限定で7,000円割引、高級ホテルや旅館が最大10％割引、海外ツアーが最大5万円割引、国内ツアーが最大15,000円割引と