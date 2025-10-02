やはり選外だった。日本サッカー協会は10月２日、パラグアイ＆ブラジルと対戦する10月シリーズの日本代表メンバーを発表。遠藤航や久保建英、堂安律、上田綺世ら主力クラスが順当に選ばれるなか、三笘薫の名前はなかった。ブライトンで奮闘する三笘は、先日のチェルシー戦で先発も後半の途中に交代。左足を痛めたとの情報もある。28歳アタッカーの不在に、ネット上では「三笘さんやっぱりいないかぁ」「三笘さんが...いな