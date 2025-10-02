女優の大竹しのぶ（68）が1日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。結婚した長男・二千翔さん（40）の変化に“クレーム”を入れる場面があった。小料理屋を営んでいるという64歳のリスナーから定休日になると家族のためにいろいろな料理を作ってきたというメッセージが寄せられると、「素敵！なんて素敵なんでしょう」と大竹。「ご飯を作るって、本当に。でもそれを食べて大きく