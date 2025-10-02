ロッテは２日、ゾゾマリンで練習を行い、新人王争いを続けるドラフト１位新人の西川史礁（みしょう）がラストスパートを誓った。西川は９月３０日の楽天戦で規定打席に到達し、打率２割８分２厘でリーグ６位に入った。残りの２試合で６打席立てばシーズンの規定打席もクリアとなり、楽天・宗山、西武・渡部聖、日本ハム・達らと争う新人王獲得へ、大きく前進しそうだ。現在１１６安打の西川はこの日、フリー打撃などで汗を流