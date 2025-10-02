○ドジャース8−4レッズ●＜現地時間10月1日ドジャー・スタジアム＞シンシナティ・レッズが西地区王者ロサンゼルス・ドジャースとのワイルドカードシリーズ第2戦に逆転負け。5年ぶりのポストシーズンは2連敗で敗退が決まった。第1戦に敗れたレッズはドジャースの山本由伸と対峙。初回、二死一塁から4番オースティン・ヘイズが右翼線への平凡な飛球に打ち取られるも、右翼手テオスカー・ヘルナンデスが落球。これで二