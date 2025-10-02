40代の韓国女性アナウンサーが実の娘を暴行し死亡させた疑いで拘束された。【画像】実の娘に性的暴行、名門大卒の研究員報道番組『事件班長』（JTBC）は10月1日、40代の女性Aが9月22日、実の娘である10代のBさんを暴行し、死亡させた疑いで拘束されたと伝えた。Bさんは母親であるAの車に乗せられ病院の救急室に搬送されたが、到着時にはすでに死亡していたと伝えられている。事件後、Aは「仕事後に車に戻ったところ、娘が意識を失