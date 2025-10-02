男性が恋をするきっかけとして、相手の「外見が好み」であることは大きな要因ですが、実際に「好きになる女性」と「好きな見た目」は必ずしも一致しないようです。そこで今回は、10代から30代の独身男性198名に聞いたアンケートを参考に、「『見た目はタイプじゃない女性』をいつの間にか好きになってしまった理由９パターン」をご紹介します。【１】一緒にいてホッとできる女性の方が居心地がいいから「タイプの女性の前では緊張