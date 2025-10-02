◆米大リーグワイルドカードシリーズ第２戦ドジャース８―４レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦となる本拠地・レッズ戦に先発。今季のポストシーズン（ＰＳ）初登板は６回２／３を４安打２失点（自責０）、９奪三振の好投で白星を挙げ、チームをフィリーズの待つ地区シリーズ進出に導いた。最速９７