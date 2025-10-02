日本ラグビー協会は２日、６日から宮崎市と大分・別府市で行う日本代表、およびジャパンＸＶ合宿の参加選手を発表した。日本代表は２５日に「リポビタンＤチャレンジカップ２０２５」のオーストラリア代表（国立）、欧州に渡った１１月１日には南アフリカ代表、同８日にアイルランド代表とテストマッチを行うなど、上位国との戦いに挑む。今合宿では、夏のウェールズとの２連戦で主将を務めたＦＷリーチ・マイケル（ＢＬ東京）