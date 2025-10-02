◆米大リーグワイルドカードシリーズ第２戦ドジャース８―４レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦となる本拠地・レッズ戦でポストシーズン（ＰＳ）初登板。勝てば地区シリーズ進出の一戦で、４点リードの９回に５番手でマウンドに上がり、１イニングを無安打無失点２Ｋと完璧なデビューを果たした。