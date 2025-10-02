この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 寝返り動画を見返したら背後に…映り込んでいた人物に7万いいね ご紹介するのは、たゆた@4m(8/23)🦕(@tayuta_mata)さんが投稿したある写真です。わが子の感動的な瞬間