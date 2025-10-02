津山警察署 警察署に爆竹を投げ付けて業務を妨害したとして、岡山県真庭市の少年（17）、津山市の少年（16）と男子中学生（14）が威力業務妨害の疑いで2日までに逮捕されました。 警察によりますと、津山市の少年と男子中学生は2025年9月4日午前0時45分ごろ、津山警察署の敷地内に爆竹を投げ込んで破裂させ、宿直勤務中の警察官の業務を妨害した疑いです。真庭市の少年は爆竹を準備した疑いが持たれています。けが人はいま