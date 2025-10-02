人にうつしやすく、”歩く肺炎”とも呼ばれるマイコプラズマ肺炎の患者数が、山形県内で増加しています。山形県は手洗いやマスクの着用などを呼び掛けています。マイコプラズマ肺炎は呼吸器の感染症で、発熱や頭痛、倦怠感などの症状があり、感染は子どもに多いとされています。初期症状は風邪と似ていて、感染に気づかず出歩いて周りに感染を広げてしまうことから、”歩く肺炎”とも呼ばれています。山形県衛生研究所によりますと